Curva che si avvolge su se stessa allargandosi - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : SPIRALE

Significato/Curiosita : Curva che si avvolge su se stessa allargandosi

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi spirale (disambigua). una spirale, in matematica, è una curva che si avvolge attorno a un determinato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 settembre 2022

