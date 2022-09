Capoversi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capoversi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Capoversi

La direttiva 2012/28/ue del parlamento europeo e del consiglio introduce nell'ordinamento una "disciplina per garantire la possibilità di taluni utilizzi...

Antenato della moderna virgola. nella tradizione legislativa italiana i commi non erano, in passato, numerati, sicché ad essi si faceva riferimento con...