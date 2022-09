Vele __: nel gergo marinaro, orientate per sfruttare al meglio il vento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vele __: nel gergo marinaro, orientate per sfruttare al meglio il vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TESATE

Significato/Curiosita : Vele __: nel gergo marinaro, orientate per sfruttare al meglio il vento

L'estremità superiore delle antenne e dei picchi che reggono le vele, per prendere bene il vento. il lemma "penna" può essere usato anche come sinonimo di "pennello"...

(cioè legata) a un pennone orizzontale e i suoi spigoli inferiori erano tesati mediante scotte legate sul ponte o al pennone inferiore. era costruita cucendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

