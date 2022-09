Ursula: presiede la Commissione Europea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ursula: presiede la Commissione Europea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : VON DER LEYEN

Significato/Curiosita : Ursula: presiede la commissione europea

Presidente della commissione europea è la persona che presiede e guida l'organo esecutivo europeo, vertice governativo dell'unione europea. insieme al presidente...

Ursula gertrud von der leyen, nata albrecht (ixelles, 8 ottobre 1958), è una politica tedesca, presidente della commissione europea dal 1º dicembre 2019... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con ursula; presiede; commissione; europea; ursula __ der Leyen: guida la Commissione Europea; ursula presiede la Commissione Europea; Lo indossava ursula Andress in 007; ursula ... der Leyen; Lo presiede il Primo Ministro; presiede tte la Commissione Europea; presiede il Sant Uffizio; Ursula presiede la Commissione Europea; Presiedette la commissione Europea; Ursula __ der Leyen: guida la commissione Europea; Il Josè ex presidente della commissione Europea; Vi ha sede la commissione europea; europea n Peace Facility; Grande emittente radiotelevisiva europea ; L Italia si trova in quella europea ; Presiedette la Commissione europea ; Cerca nelle Definizioni