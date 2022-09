Una miniera di legna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una miniera di legna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FORESTA

Significato/Curiosita : Una miniera di legna

La miniera di caporciano è una miniera di rame, ubicata a circa un chilometro dall'abitato di montecatini val di cecina (pi), ed è stata attiva, anche...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi foresta (disambigua). la foresta è una vasta area di superficie terrestre non antropizzata e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con miniera; legna; miniera di marmo; miniera a cielo aperto; Una miniera ... di legna; Si sfrutta nella miniera ; Lo usa il falegna me; Il fiume di legna no; Cumuli di legna ; Falegna me specializzato in legni pregiati; Cerca nelle Definizioni