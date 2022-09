Una lesione della stoffa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una lesione della stoffa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STRAPPO

Significato/Curiosita : Una lesione della stoffa

E definì l'ipotesi di una sua espulsione come una lesione allo statuto. garibaldi venne quindi liberato e si parlò anche della possibilità dell'immunità...

Il termine strappo ci si può riferire a: strappo – grandezza fisica che indica la derivata dell'accelerazione rispetto al tempo. strappo muscolare –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con lesione; della; stoffa; lesione estroflessa di pelle o mucose; lesione interna causata da un violento urto; Una fastidiosa lesione orale; lesione ; Fa parte del corpo non docente della scuola; Lo è il velo della sposa; Un Gianluca della canzone; La mèta della nostra gita Fermo; Una rosetta di stoffa usata come distintivo; Un insegna di stoffa ; Un brandello di stoffa ; Come la stoffa che ha perso colore; Cerca nelle Definizioni