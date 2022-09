Una desinenza per i minerali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una desinenza per i minerali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ITE

Significato/Curiosita : Una desinenza per i minerali

Amminico libero, sostituendo con il suffisso "il" la desinenza "ina". si continua poi con tale sostituzione per tutti gli amminoacidi della catena, fino all'ultimo...

ite – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di ituberá (brasile) istituto tecnico economico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con desinenza; minerali; Prima desinenza verbale; Una desinenza chimica; Una desinenza di sali; desinenza di acidi; Indica l ottavo grado di durezza dei minerali ; minerali del gruppo dei plagioclasi; Elemento da acque minerali ; Una collezione di minerali ; Cerca nelle Definizioni