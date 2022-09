Truccati per non farsi riconoscere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Truccati per non farsi riconoscere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MASCHERATI

Significato/Curiosita : Truccati per non farsi riconoscere

Fratello di carly, a los angeles; arrivati vengono truccati dalla ex di spencer, per non farsi riconoscere. intanto andré, amico di tori, fa una festa a casa...

Dei più famosi personaggi del fumetto mondiale. capostipite degli eroi mascherati in calzamaglia e senza superpoteri, raggiunge dall'inizio un vasto successo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Non farsi vedere, nascondersi; Lo fa chi ama farsi desiderare; Il bastone utilizzato per farsi gli autoscatti con lo smartphone; Aiuta un artista a farsi strada; Si conserva per non farsi riconoscere ; È addestrato a riconoscere l odore di un individuo; L unità minima di informazione che il calcolatore puo riconoscere ; La dote di certi musicisti di riconoscere le note senza riferimenti;