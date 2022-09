Il terzo caso della declinazione latina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il terzo caso della declinazione latina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DATIVO

Significato/Curiosita : Il terzo caso della declinazione latina

latina. gli aggettivi di i classe, in latino, presentano sempre tre uscite e si declinano seguendo il modello dei sostantivi della prima declinazione...

dativo si ha solo con alcuni pronomi, in particolare quelli personali (nei quali, peraltro, solo le terze persone singolari hanno una forma di dativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

