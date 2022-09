Terra dell Antartide rivendicata dalla Francia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Terra dell Antartide rivendicata dalla Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ADELIA

Significato/Curiosita : Terra dell antartide rivendicata dalla francia

La terra adelia (conosciuta anche come costa di adelia) è un territorio antartico rivendicato dalla francia (terre adélie): nel territorio si trova attualmente...

adelia – variante del nome proprio di persona italiano femminile adele adelia – opera seria di gaetano donizetti adelia – genere di piante della famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

