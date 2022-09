La tecnica giapponese di coltivare piante nane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tecnica giapponese di coltivare piante nane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BONSAI

Significato/Curiosita : La tecnica giapponese di coltivare piante nane

Disambiguazione – se stai cercando l'album di chiara galiazzo, vedi bonsai (album). i bonsai ( lett. "piantato in vaso piatto") sono alberi in miniatura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

tecnica mente sono foreste controllate dall uomo; tecnica mente sono foreste controllate dall uomo; L arte e la tecnica per abbellire la persona; Nozione di base di una disciplina o di una tecnica ; La salsa molto piccante della cucina giapponese ; Gioco enigmistico di origine giapponese ; Un famoso statista giapponese ; Sono piccoli e di cuore in un cartone giapponese ; Si occupa di coltivare : azienda __; Un terreno da coltivare ; Consentono di coltivare fiori anche d inverno; Vi si possono coltivare le rose; Un terreno occupato da piante come l Arundo donax; Vi si vendono piante medicinali; Un genere di piante ; Sostanza ottenibile dal lattice di numerose specie di piante delle regioni tropicali; Un mazzo... di banane ; Ne sono ricche le banane ; Ciocche inane llate; nane tti delle fiabe;