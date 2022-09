Tamburello munito di sonagli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tamburello munito di sonagli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CEMBALO

Significato/Curiosita : Tamburello munito di sonagli

Col loro tintinnare. per questo motivo il tamburello è stato chiamato cembalo da boccaccio. il tamburello può essere suonato "intuitivamente" semplicemente...

Derivati il dulcimer anglosassone e il cembalo ungherese, uno strumento a corde percosse meglio noto come cimbalom. cembalo, come sinonimo abbreviativo di clavicembalo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con tamburello; munito; sonagli; Il ballo che non può far a meno del tamburello ; Si balla agitando ritmicamente il tamburello ; Il tamburello di cartapecora con i sonagli; Si balla con il tamburello ; munito di bordo; Il 50 cc munito di targa; Veicolo munito di benna; munito di onorificenze; Viene anche detto serpente a sonagli ; C è quello frigio e quello... a sonagli ; Lo emettono i sonagli ; Serpenti a sonagli ; Cerca nelle Definizioni