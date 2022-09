Il sugo che trae nome da una località laziale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sugo che trae nome da una località laziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : AMATRICIANA

Significato/Curiosita : Il sugo che trae nome da una localita laziale

Spesso sono servite con del sugo di carne semplice e una spolverata di pecorino locale, oppure con un sugo alle olive (che trova largo impiego nei condimenti...

Del marchio stg alla ricetta dell'amatriciana tradizionale - su https://eur-lex.europa.eu. ^ angelo forgione: amatriciana stg: amatrice dice stop a pancetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

