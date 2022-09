Lo struzzo in casa dei canguri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo struzzo in casa dei canguri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : EMU

La guerra degli emù (nota anche come grande guerra degli emù) fu un'operazione militare contro la fauna selvatica nociva svoltasi in australia durante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con struzzo; casa; canguri; Somiglia allo struzzo ; Materiale da costruzione costituito da tondini di ferro inseriti nel calcestruzzo ; Non le usa lo struzzo ; Mescolato con acqua e sabbia diventa calcestruzzo ; Spostamento da una casa all altra; Una famosa casa realizzata da Antoni Gaudi; Prestigiosa casa di orologi; La casa che produce il profumo J odore; La terra dei canguri ; Le... tasche dei canguri ; Stato con più canguri che esseri umani; Anagramma di sicuro che rima con canguri ; Cerca nelle Definizioni