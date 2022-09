Lo stile duro di certi romanzi gialli americani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stile duro di certi romanzi gialli americani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : HARD BOILED

Significato/Curiosita : Lo stile duro di certi romanzi gialli americani

Soprattutto all'estero, per i suoi romanzi kaputt e la pelle, opere a sfondo autobiografico basate sulla sua esperienza di giornalista e ufficiale durante...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi hard boiled (disambigua). l'espressione inglese hard boiled si riferisce a un genere letterario che trova... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

