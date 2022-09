Stefano, l architetto del Bosco verticale di Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stefano, l architetto del Bosco verticale di Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BOERI

Significato/Curiosita : Stefano, l architetto del bosco verticale di milano

Il bosco verticale è un complesso di due palazzi residenziali a torre progettato da boeri studio (stefano boeri, gianandrea barreca e giovanni la varra)...

Significati, vedi boeri (disambigua). disambiguazione – "boero" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi boero (disambigua). i boeri (dall'olandese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con stefano; architetto; bosco; verticale; milano; Uno stefano di Romanzo criminale; Lo stefano ne I delitti del BarLume; Il mese di Santo stefano ; Lo sono Giovanni Allevi e stefano Bollani; architetto dell antichità, ricostruì la basilica di Santa Sofia, a Istanbul; L architetto che terminò la costruzione della basilica di San Pietro; Arrigo compositore e Camillo architetto ; Gottfried, architetto tedesco dell Ottocento; bosco di alberi altissimi dalle foglie ovali; Un bosco da legno bianco; bosco di un diffuso aghifoglio; Frutto di bosco di colore blu; Lo scorrimento in verticale di un testo sul video; Decollano in verticale ; Piano fisso verticale della coda di un aereo; Oscillare come una finestra che apre in verticale ; Nota biblioteca di milano ; Regione lombarda fra milano e il Lago di Como; Ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026, con milano ; Dà nome a una via della moda di milano ; Cerca nelle Definizioni