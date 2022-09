Sostanza alimentare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza alimentare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CIBO

Significato/Curiosita : Sostanza alimentare

Alimento (dal latino alimentum, da alere, 'nutrire', 'alimentare') ogni sostanza o miscela di sostanze in qualsiasi stato della materia e struttura non lavorata...

Vedi alimenti (diritto). disambiguazione – "cibo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cibo (disambigua). si definisce alimento (dal latino... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con sostanza; alimentare; sostanza che in una reazione cede elettroni; sostanza ottenibile dal lattice di numerose specie di piante delle regioni tropicali; sostanza in grado di bruciare i tessuti organici; Quantità di sostanza intollerabile dall organismo; Una farina alimentare come la tapioca; Industria alimentare francese di latticini; I loro semi dànno un olio alimentare ; alimentare ; Cerca nelle Definizioni