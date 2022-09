Sono pari nello stile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono pari nello stile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TL

Significato/Curiosita : Sono pari nello stile

Lo stile utilizzato per un pari a vita è "the rt hon the lord/lady x" o "nome, lord/lady x". in questi esempi, la x è il titolo nobiliare. i pari a vita...

tl – simbolo chimico del tallio tl – termoluminescenza tl – codice vettore iata di trans mediterranean airways tl – codice fips 10-4 di tokelau tl – codice...

Altre definizioni con sono; pari; nello; stile; Così sono i prezzi d oggi; sono fonti di grattacapi; sono vicine nel Tevere; sono pari nelle spine; Sono pari nelle spine; I Campi in pieno centro di pari gi; pari nei lanci; A pari gi c è quello Latino; Insieme a pinne ed occhiali, per Edoardo Vianello ; È detta anche falconello ; Tranello , inganno; Formula di omissione nello scrivere; Lo stile duro di certi romanzi gialli americani; Lo è chi ha uno stile umoristico quasi sarcastico; Uno stile ... capriccioso; Uno stile vocale tipico del jazz; Cerca nelle Definizioni