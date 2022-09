Sono 12 nella bandiera dell UE - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono 12 nella bandiera dell UE. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STELLE

Significato/Curiosita : Sono 12 nella bandiera dell ue

bandiera e nel 1983 il parlamento europeo accolse l'invito. nel 1985 la bandiera venne infine adottata da tutti i capi di stato e di governo dell'ue come...

Significati, vedi stella (disambigua). disambiguazione – "stelle" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi stelle (disambigua). una stella è un corpo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

