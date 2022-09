Solido a sei facce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Solido a sei facce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ESAEDRO

Significato/Curiosita : Solido a sei facce

Geometria solida, il termine solido platonico è sinonimo di solido regolare e di poliedro convesso regolare, e indica un poliedro convesso che ha per facce poligoni...

In geometria solida un esaedro è un poliedro con sei facce. esistono 7 tipi di esaedri convessi: questi sono distinti dalla combinatoria delle loro facce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con solido; facce; Se ha i piedi d argilla, non è solido come sembra; Il solido a quattro facce, tutte triangolari; solido delimitato da n facce piane poligonali; Il solido dentro i binocoli; Si dice quando una facce nda è chiusa e non c è più niente da fare; Gli sfacce ndati di un film di Federico Fellini; Il solido a quattro facce , tutte triangolari; Solido delimitato da n facce piane poligonali; Cerca nelle Definizioni