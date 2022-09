Società che consente di organizzare riunioni online - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Società che consente di organizzare riunioni online. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ZOOM

Significato/Curiosita : Societa che consente di organizzare riunioni online

Daniele frongia ed enrico stefàno che durante le riunioni del 7 e 10 gennaio presentarono un dossier che lo accusava di abuso di ufficio. «fantasie giornalistiche»...

Stai cercando altri significati, vedi zoom (disambigua). in fotografia, un obiettivo zoom (o semplicemente zoom) è un obiettivo complesso la cui lunghezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

