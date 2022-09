La sede del Comune - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sede del Comune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MUNICIPIO

Significato/Curiosita : La sede del comune

Civico sono i più comuni). tuttavia è diffuso il convincimento che tale parola indichi la sede del comune. l'ambiguità nasce dal fatto che la maggior parte...

municipio – ente territoriale anche noto come comune municipio – edificio sede dell'ente municipale municipio – comunità già esistente i cui cittadini...

