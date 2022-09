Ne scrissero molti Shakespeare e Ibsen - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne scrissero molti Shakespeare e Ibsen. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DRAMMI

Significato/Curiosita : Ne scrissero molti shakespeare e ibsen

August strindberg e henrik ibsen; ma coloro che spiccarono tra gli altri, per la loro originalità furono frank wedekind con la sua lulù e alfred jarry l'inventore...

Tragica. drammi possono essere rappresentati tramite diversi tipi di media: spettacoli dal vivo, cinema, televisione. nel teatro, il dramma ha mantenuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

