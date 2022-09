Scorre in Egitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scorre in Egitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NILO

Significato/Curiosita : Scorre in egitto

32.344167 il canale di suez (in arabo: , qanat al-suways) è un alveo artificiale navigabile situato in egitto, a ovest della penisola del sinai...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nilo (disambigua). il nilo (in arabo: , nahr al-nil) è un fiume africano lungo 6 852 km... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con scorre; egitto; Se scorre tta, può causare dolori muscolari; Porta a un prezzo scorre ttamente ribassato ing; scorre nei buchi della scarpa; scorre a fiumi all Oktoberfest; Regnava nell antico egitto ; I resti dei faraoni dell Antico egitto ; Attraggono in egitto ; Nel cuore dell egitto ; Cerca nelle Definizioni