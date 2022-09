Si riunisce nel Palazzo di Vetro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si riunisce nel Palazzo di Vetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ONU

Significato/Curiosita : Si riunisce nel palazzo di vetro

Vedi palazzo vecchio (disambigua). disambiguazione – "palazzo della signoria" rimanda qui. se stai cercando il palazzo di jesi in provincia di ancona...

Disambiguazione – "onu" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi onu (disambigua). l'organizzazione delle nazioni unite, in sigla onu, abbreviata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con riunisce; palazzo; vetro; L organo che riunisce i vescovi italiani; Quello dei Ministri riunisce il Governo; L ONU si riunisce in quello di vetro; riunisce tutti i vescovi della Chiesa cattolica; Il giardino di palazzo Pitti, a Firenze; palazzo dei Papi In giro per il mondo; palazzo di Diocleziano In giro per il mondo; palazzo papale dell Urbe; Trasparente come il vetro ; Palline di vetro usate per giocare; Auto di lusso con vetro tra passeggeri e autista; Si forma sul vetro col vapore; Cerca nelle Definizioni