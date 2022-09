È richiesto per certe decisioni parlamentari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È richiesto per certe decisioni parlamentari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : VOTO SEGRETO

Significato/Curiosita : E richiesto per certe decisioni parlamentari

Ogni tipo, comprese le assemblee parlamentari, e per l'elezione di rappresentanti o l'assunzione diretta di decisioni da parte del corpo elettorale o di...

Elettorale nazionale, quindi con le stesse garanzie di base di voto personale, eguale, libero e segreto, la violazione di queste regole previste negli statuti...

