Il recipiente della carne pronta da mangiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il recipiente della carne pronta da mangiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SCATOLETTA

Significato/Curiosita : Il recipiente della carne pronta da mangiare

Cerimonia del caffè che accompagna l'offerta della bevanda, servita talvolta da una jebena (), un recipiente in porcellana nel quale viene preparato. vengono...

L'immagazzinamento e il trasporto di beni, sono dette scatoloni. il termine scatoletta viene invece comunemente usato per riferirsi a scatole di piccole dimensioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

