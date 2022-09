Quelli non coinvolti nei fatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli non coinvolti nei fatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ESTRANEI

Significato/Curiosita : Quelli non coinvolti nei fatti

Genova non avevano rilevato "la presenza di provocatori o estremisti di destra, né nel corso delle manifestazioni, né tra gli arrestati coinvolti nei disordini"...

Magiche note come estranei (others, in originale) sarebbero comparse per la prima volta a minacciare il mondo degli uomini. gli estranei erano capaci di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con quelli; coinvolti; fatti; quelli industriali sono raggruppamenti di imprese; quelli moderni vanno a cavallo della moto; quelli primavera sono una specialità cinese; quelli fatti costano meno; Elementi coinvolti in un processo chimico; Modulo che compilano gli automobilisti coinvolti in un incidente; Quelli specchio sono coinvolti nell'empatia; Poca voglia di fare e ritrosia a essere coinvolti ; Quelli fatti costano meno; fatti scendere; Una frase da golosone: pancia mia fatti __; fatti o azioni memorabili; Cerca nelle Definizioni