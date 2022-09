Quella sull intonaco è l affresco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella sull intonaco è l affresco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PITTURA

Significato/Curiosita : Quella sull intonaco e l affresco

L'affresco è un'antichissima tecnica pittorica che si realizza dipingendo con pigmenti generalmente di origine minerale stemperati in acqua su intonaco...

Contiene citazioni sulla pittura wikizionario contiene il lemma di dizionario «pittura» wikiversità contiene risorse sulla pittura wikinotizie contiene notizie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

