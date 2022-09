Quella del presidente USA è detta first lady - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella del presidente USA è detta first lady. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MOGLIE

Kennedy onassis, detta jackie (jackie o), nata bouvier (southampton, 28 luglio 1929 – new york, 19 maggio 1994), è stata una first lady statunitense. fu...

Citazioni di o su moglie wikizionario contiene il lemma di dizionario «moglie» wikimedia commons contiene immagini o altri file su moglie

Altre definizioni con quella; presidente; detta; first; lady; quella sull intonaco è l affresco; Ci fu quella dell oro; quella di mano si dà per presentarsi; Tristano non amava quella dalle bianche mani; Fu presidente dopo De Nicola; Il Jimmy presidente prima di Reagan; Il presidente delle picconate; Il nono presidente della Repubblica italiana; 11 profeta della statua di Donatello detta lo Zuccone; Un altro modo di indicare una vendita al detta glio; Così è detta con sprezzo un abitazione indecorosa; Uno dei nomi della verdura detta barba di frate; La Eleanor attivista ed ex first Lady statunitense; La cantante di first Love; Quella di Joe Biden è detta first lady; La Clinton ex first lady; Emma, l avventuriera nota come lady Hamilton; Emma, l avventuriera nota come lady Hamilton; La Eleanor attivista ed ex First lady statunitense; Il secondogenito di lady D; Cerca nelle Definizioni