Profeta inghiottito da un grande pesce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Profeta inghiottito da un grande pesce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GIONA

Significato/Curiosita : Profeta inghiottito da un grande pesce

Secolo a.c.) è stato un profeta ebreo antico, il protagonista dell'omonimo libro dell'antico testamento. è uno dei dodici profeti minori ed è venerato...

