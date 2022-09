Si prepara per Natale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prepara per Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CENONE

Significato/Curiosita : Si prepara per natale

Chiedendogli scusa e accettando di diventare re. al ballo per la vigilia di natale, richard si prepara ad essere incoronato; purtroppo, sofia e simon rivelano...

cenone (in latino caenon) era una cittadella che sorgeva sulla costa dell'antico lazio, a sud di roma. fungeva da porto ed emporio della città volsca di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con prepara; natale; Si prepara no al battesimo; Si prepara con il barbecue; Si prepara no per Natale; Così è anche detto un test su cui cade l esaminato meno prepara to; La città natale di D Annunzio; Si preparano per natale ; Musicò Bianco natale ; Il Carlo interprete di Regalo di natale ; Cerca nelle Definizioni