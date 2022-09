Prendere ad esempio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prendere ad esempio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IMITARE

Significato/Curiosita : Prendere ad esempio

Fosse catturato dalle chele di un granchio. prendere lucciole per lanterne prendere fischi per fiaschi prendere una cantonata fare una gaffe ^ salvatore...

Locuzione latina inops, potentem dum vult imitari, perit, tradotta letteralmente, significa "il debole, quando vuole imitare il potente, va in rovina" (fedro)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con prendere; esempio; Servono per prendere le misure; S usano per prendere certi individui; prendere saldamente in mano; Un arma per prendere sottilmente in giro; L arte di cui l Alhambra è un esempio ; Lo sono ad esempio gli anni 60; Lo è per esempio un misurino; Relativa per esempio alla Sardegna o alla Sicilia; Cerca nelle Definizioni