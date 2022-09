Pinnipede considerato a rischio d estinzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pinnipede considerato a rischio d estinzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : FOCA MONACA

Significato/Curiosita : Pinnipede considerato a rischio d estinzione

Monachus hermann, 1779) è un mammifero pinnipede della famiglia delle foche. è una specie minacciata di estinzione, di cui sopravvivono in natura meno di...

La foca monaca mediterranea (monachus monachus hermann, 1779) è un mammifero pinnipede della famiglia delle foche. è una specie minacciata di estinzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con pinnipede; considerato; rischio; estinzione; pinnipede dell Antartide; Un pinnipede dell Antartide; pinnipede dalle zanne lunghe e aguzze; Un pinnipede che assomiglia alla foca; Svalutato e considerato con meno stima; È considerato il maestro del brivido; Viene considerato saggezza popolare; È considerato l inventore del romanzo poliziesco; È rischio so sfidarle; Sigla per titoli a basso rischio ; Un... po di rischio ; Non ama il rischio , attento; estinzione di reato; Foca a rischio di estinzione ; Una foca a rischio di estinzione ; estinzione o remissione delle pene; Cerca nelle Definizioni