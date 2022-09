La pietra di molte case del Centro Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pietra di molte case del Centro Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TUFO

Significato/Curiosita : La pietra di molte case del centro italia

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tufo (disambigua). il tufo (in latino: tofus o tophus) è una roccia magmatica effusiva, in particolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

