Un pezzo grosso arabo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pezzo grosso arabo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EMIRO

Significato/Curiosita : Un pezzo grosso arabo

(pron. [ke'bab]; in persiano , "kabab"; in arabo: , kabab "carne arrostita"; in turco kebap) è un piatto a base di carne arrostita di origine mediorientale...

emiro (in arabo: , amir) significa letteralmente "comandante", persona cioè che detiene l'autorità per emettere un ordine (amr) e per vederlo eseguito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con pezzo; grosso; arabo; Un pezzo con l affusto; Un pezzo della tenda; Un pezzo optional; pezzo di tessuto svenduto; Morso da un grosso ragno peloso; grosso veicolo per il trasporto di merci; È grosso in Brasile mato; Tela grosso lana per vele latine; Nel mondo arabo è l inizio della settimana; Scarabo cchio; Una difficile... è l arabo ; Copricapo arabo usato in occidente come sciarpa; Cerca nelle Definizioni