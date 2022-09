Un pezzo con l affusto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pezzo con l affusto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un pezzo con l affusto

Per le batterie da campagna l'affusto costruito e proposto dal generale francese déport. tale affusto prese il nome di affusto per cannone da 75 m. 1911...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cannone (disambigua). per cannone si intende una bocca da fuoco che spara a tiro diretto (nel...