Pesci elettrici - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : GIMNOTI

I pesci elettrofori, detti anche pesci elettrici e pesci elettrogenici, sono pesci in grado di generare autonomamente dei campi elettrici, generalmente...

Con il termine gimnoto ci si riferisce comunemente ad un genere e ad un specie di pesci: gimnoto, nome comune del genere gymnotus, anche detti pesci coltello...

