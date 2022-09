Per circa 500 anni furono le monete del Portogallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per circa 500 anni furono le monete del Portogallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : REIS

Significato/Curiosita : Per circa 500 anni furono le monete del portogallo

Europa. nei primi tre anni è stata una moneta virtuale, cioè utilizzata solo ai fini contabili. le banconote, così come le monete in euro, sono entrate...

Dilermando reis – chitarrista e compositore brasiliano ivan reis – fumettista brasiliano johann philipp reis – scienziato e inventore tedesco jonathan reis – calciatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con circa; anni; furono; monete; portogallo; Equivale a circa 1609 metri; Quello di Milano durò circa quattro secoli; All incirca 99 o 101: un __; Vale circa 000 mq; Personaggio di Wagner, attira i cavalieri del Graal in un castello dal giardino incantato per poter anni entarli; Il Giovanni ex CT azzurro... in breve; I bastardi di serie TV e libri di de Giovanni ; Il Nick autore britanni co di Febbre a 90°; furono storici ad Anzio e in Normandia; Tra essi ci furono Serapione e l Africano; Le Rosse che furono un organizzazione terroristica; furono sudditi di Adelchi; Le monete del giocatore; monete ... evangeliche; Speciali monete usate per i telefoni pubblici; Nei portamonete yankee; Propria della penisola con il portogallo ; La nuova competizione europea di calcio vinta nel 2019 dal portogallo ; La penisola di Spagna e portogallo ; Crostacei tipici della Galizia e del portogallo ; Cerca nelle Definizioni