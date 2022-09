Fa parte del corpo non docente della scuola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa parte del corpo non docente della scuola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BIDELLO

Significato/Curiosita : Fa parte del corpo non docente della scuola

La scuola dell'infanzia (nota anche come scuola materna o anche genericamente asilo) consiste in italia nel percorso pre-scolastico rivolto ai bambini...

Più nota, bidello, title track del disco, è quella più simile al leomar di gusto: essa parla della professione di skardy, impiegato come bidello presso l'istituto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con parte; corpo; docente; della; scuola; Passare da parte a parte ; Regola arrivi e parte nze; Una parte del libro; parte della fisica che studia la luce; Incorpo ree; Un lato del corpo umano; Relativo all osso più lungo del corpo umano; È mobile nel corpo ; Il personale non docente che lavora nella scuola sigla; Personale scolastico non docente sigla; Classe 1962, lo scrittore e docente italiano è il direttore artistico della Festa del Cinema di Roma; Lo adotta il docente ; Una lesione della stoffa; Lo è il velo della sposa; Un Gianluca della canzone; La mèta della nostra gita Fermo; Chi insegna a scuola o all università; Chi frequenta una scuola ; Il responsabile della gestione di una scuola ; Inserviente nella scuola ; Cerca nelle Definizioni