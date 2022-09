Si ottengono dall originale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ottengono dall originale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FOTOCOPIE

Significato/Curiosita : Si ottengono dall originale

Ballottaggio a comacchio, mira e a parma, dove si afferma federico pizzarotti. le liste del movimento 5 stelle ottengono inoltre risultati di rilievo in numerosi...

Nella copertina. in italia chi effettua fotocopie è tenuto a pagare una royalty alla aidro. l'avvento delle fotocopie a colori ha destato preoccupazione nei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con ottengono; dall; originale; Si ottengono con una casa in affitto: entrate __; Così sono detti i profughi che ottengono asilo; Si ottengono dalle foglie del cavolo cappuccio; Si ottengono sommando; Impediscono l accesso dall e finestre lasciate aperte; Il volatile il cui nome deriva dall appellativo «uccello che si muove con lentezza»; Terra dell Antartide rivendicata dall a Francia; Rendere asciutto, liberando dall acqua; La si ottiene da un originale ; Corredare film in lingua originale ; Copia di un documento identica all originale ; Il nome originale di Braccio di Ferro; Cerca nelle Definizioni