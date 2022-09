Le nuvole a pecorelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le nuvole a pecorelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CIRRI

Significato/Curiosita : Le nuvole a pecorelle

cirri, plurale di cirro, tipo di nuvola. cirri (biologia), parte di un essere vivente giovanni battista cirri, violoncellista, compositore ed organista...

cirri, plurale di cirro, tipo di nuvola. cirri (biologia), parte di un essere vivente giovanni battista cirri, violoncellista, compositore ed organista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con nuvole; pecorelle; Poco lucido, con la testa tra le nuvole ; Una... nuvole tta d insetti; nuvole di fumo artificiale; Là, in alto, oltre le nuvole .; In un noto proverbio fa rima con pecorelle ; Nuvole a pecorelle ; Perse come le pecorelle ; Le pecorelle del cielo; Cerca nelle Definizioni