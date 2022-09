Un numero dei golfisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un numero dei golfisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : HANDICAP

Significato/Curiosita : Un numero dei golfisti

Tiger woods (cypress, 30 dicembre 1975), è un golfista statunitense. considerato tra i migliori golfisti di tutti i tempi, nonché il migliore dell'era...

Disambiguazione – "handicap" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi handicap (disambigua). la disabilità è la condizione di chi, in seguito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con numero; golfisti; Moltiplicare per il numero perfetto; La mosca nemica numero uno degli ulivi; Per niente numero se; Il numero del fantasista nel calcio; Mazza per golfisti ; Il numero che classifica i golfisti ; Cerca nelle Definizioni