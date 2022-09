Non li vuole lo scapolone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non li vuole lo scapolone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LEGAMI

Significato/Curiosita : Non li vuole lo scapolone

Wright, un ricco vecchio scapolone, decide di lasciare tutti i suoi averi ai suoi due nipoti, tom e harry. prima, però, vuole vederli. si reca da tom ma...

Molecole in una sostanza allo stato condensato (legami deboli, o secondari o intermolecolari). i legami chimici "più forti" hanno un contenuto energetico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

