Il non saper leggere e scrivere - Cruciverba

Soluzione 13 lettere : ANALFABETISMO

Significato/Curiosita : Il non saper leggere e scrivere

Minuti ed è individuale. la particolarità del test consiste nel fatto che non è necessario saper leggere o scrivere per poterlo effettuare. la wisc è utilizzata...

Sinonimo, meno comune, di analfabetismo è illetteratismo (usato più spesso in ambito scientifico come sinonimo di "analfabetismo funzionale"). l'unesco definisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

