È niente per gli Spagnoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È niente per gli Spagnoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NADA

Significato/Curiosita : E niente per gli spagnoli

Tutti gli imputati di quel rapimento saranno poi assolti per insufficienza di prove). ghira si arruolò poi nella legione straniera spagnola e morì poi...

Festival di sanremo 1971 campioni nada malanima, nota semplicemente come nada (rosignano marittimo, 17 novembre 1953), è una cantautrice italiana. figlia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con niente; spagnoli; Convoglia al fegato il sangue proveniente dell intestino; Per niente numerose; Si dice quando una faccenda è chiusa e non c è più niente da fare; Per niente simile; L isola degli spagnoli ; La tipica frittata di patate degli spagnoli ; Il fuoco degli spagnoli ; Il niente degli spagnoli ; Cerca nelle Definizioni