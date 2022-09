Il nido d infanzia degli Inglesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nido d infanzia degli Inglesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NURSERY

Significato/Curiosita : Il nido d infanzia degli inglesi

Per continuità educativa, alla realizzazione degli obiettivi di istruzione nell'infanzia): nido d'infanzia (per bambini dai 3 mesi ai 3 anni, non obbligatorio);...

Girotondo san giuseppe vecchierello escravos de jó ninna nanna si definiscono nursery rhymes brevi canzoni o prose popolari per bambini originariamente impiegate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

