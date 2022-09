Nel suo cortile avviene l alzabandiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel suo cortile avviene l alzabandiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CASERMA

Significato/Curiosita : Nel suo cortile avviene l alzabandiera

Si trova al quirinale, senza diversamente. il reparto montante sfila nel cortile interno davanti a quello smontante che presenta le armi, vengono cambiate...

Logistico-operative dei vigili del fuoco è invalsa la denominazione di "caserma". la caserma inoltre non è solo una struttura adibita a scopo residenziale e,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con cortile; avviene; alzabandiera; La Kelly del film La finestra sul cortile ; Il James del film La finestra sul cortile ; cortile agreste; cortile per polli; D estate avviene quello alle località di villeggiatura; Che avviene casualmente; Il fenomeno per cui un effetto avviene in ritardo per la variazione della causa; Parto che avviene mediante procedura chirurgica; Cerca nelle Definizioni