Nel Pincio c è la Valadier - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : CASINA

Significato/Curiosita : Nel pincio c e la valadier

la casina valadier è il nome con cui è solitamente conosciuto il caffè del pincio, un piccolo edificio sito in piazza bucarest, all'interno di villa borghese...

Ordine ionico, la casina era nata con la funzione di ritrovo alla moda, anche per la sua posizione panoramica. fino al 1990 circa, la casina valadier era stata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

