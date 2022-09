Il movimento che culminò nel maggio francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il movimento che culminò nel maggio francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SESSANTOTTO

Significato/Curiosita : Il movimento che culmino nel maggio francese

Se stai cercando altri significati, vedi rivoluzione francese (disambigua). la rivoluzione francese fu un periodo di sconvolgimento sociale, politico e...

Se stai cercando altri significati, vedi sessantotto (disambigua). sessantotto (o movimento del sessantotto) indica un fenomeno socio-culturale avvenuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

